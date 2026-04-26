एमपी के इस जिले में अगले ’50 दिन’ बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

सागर जिले में भी जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का अवकाश घोषित कर दिया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में अवकाश का आदेश बुधवार को जारी किया है। यह गुरुवार से 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगा। पत्रिका ने 19 अप्रेल को तपती गर्मी में स्कूल पहुंच रहे बच्चे खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद अवकाश के निर्देश जारी किए गए। प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 वीं तक के समस्त शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, आईसीएसई, सीबीएसई एवं अन्य मान्यता प्राह्रश्वत शालाओं के विद्यार्थियों के लिए 30 अप्रेल तक अवकाश घोषित किया गया है। बता दें कि 1 मई से स्कूलों में ग्रीष्मावकाश शुरू हो जाएंगे।