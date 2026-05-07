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सिंहस्थ के लिए देशभर से चलेंगी 7800 ट्रेनें, 15 करोड़ श्रद्धालुओं की तैयारी!

simhastha 2028: रनिंग रूम, हेल्थ यूनिट, लिफ्ट एवं एस्केलेटर की कार्यशीलता की जांच की, साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया, पे एंड यूज़ टॉयलेट...। यहां पढ़ें विस्तार से...।

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उज्जैन

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Manish Geete

May 07, 2026

Simhastha 2028 trains

सिंहस्थ 2028 के लिए रेलवे ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। विजुअल-एआई जनरेटेड।

simhastha 2028: सिंहस्थ में 15 करोड़ लोगों के आने के अनुमान को देखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। देशभर से उज्जैन और उसके आसपास के रेलवे स्टेशनों के लिए 7800 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी सिलसिले में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय ने उज्जैन समेत आसपास के 10 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की अपडेट जानकारी ली।

महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे रामाश्रय पाण्डेय रतलाम मंडल के उज्जैन प्रवास पर शहर आए। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 से 8 तक का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक पाण्डेय ने कहा कि कुंभ के लिए देशभर से करीब 7800 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बार 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है।

नवनिर्मित ट्रेन संचालन नियंत्रण केंद्र देखा

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में उपलब्ध विभिन्न यात्री सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने रनिंग रूम, हेल्थ यूनिट, लिफ्ट एवं एस्केलेटर की कार्यशीलता की जांच की, साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया, पे एंड यूज़ टॉयलेट, बुकिंग कार्यालय एवं प्रतीक्षालय आदि का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त प्लेटफार्म क्रमांक 8 की ओर नवनिर्मित ट्रेन संचालन नियंत्रण केंद्र एवं प्रस्तावित क्राउड होल्डिंग एरिया का भी अवलोकन किया गया।

6 से अधिक स्टेशनों का निरीक्षण किया

महाप्रबंधक पाण्डेय ने उज्जैन स्टेशन के अतिरिक्त सिंहस्थ के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्टेशनों पिंगलेश्वर, पंवासा, नई खेड़ी, चिंतामण गणेश, मोहनपुरा एवं विक्रम नगर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन स्टेशनों पर प्रस्तावित एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों जैसे - हाई लेवल प्लेटफार्म, कवर शेड, फुट ओवर ब्रिज, क्राउड होल्डिंग एरिया, बाउंड्री वॉल एवं अप्रोच रोड आदि की समीक्षा की गई।

सभी निर्माण कार्य 2027 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे

वीआइपी कक्ष में मीडिया से चर्चा करते हुए महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के दौरान संभावित अत्यधिक यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी निर्माण कार्य वर्ष 2027 के अंत तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य महेंद्र गादिया एवं विजय अग्रवाल ने महाप्रबंधक का स्वागत किया। निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) अक्षय कुमार सहित रतलाम मंडल के सभी शाखाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमुख बिन्दू

-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय का दौरा
-उज्जैन सहित 10 स्टेशनों के कार्यों का निरीक्षण
-प्लेटफार्म 1 से 8 तक का गहन निरीक्षण
-रनिंग रूम, हेल्थ यूनिट, लिफ्ट एवं एस्केलेटर का निरीक्षण
-सर्कुलेटिंग एरिया, पे एंड यूज़ टॉयलेट का निरीक्षण
-बुकिंग कार्यालय एवं प्रतीक्षालय का निरीक्षण
-निरीक्षण के दौरान सांसद फिरोजिया भी थे
-15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
-देशभर से करीब 7800 ट्रेनें चलाई जाएंगी
-सभी निर्माण 2027 तक पूरे हो जाएंगे

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Updated on:

07 May 2026 12:03 pm

Published on:

07 May 2026 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / सिंहस्थ के लिए देशभर से चलेंगी 7800 ट्रेनें, 15 करोड़ श्रद्धालुओं की तैयारी!

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