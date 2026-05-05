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‘मैं कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार सकता हूं…’ उज्जैन में अचानक पहुंचे CM मोहन यादव, मचा हड़कंप

cm mohan yadav surprise inspection: कुछ दिनों पहले ये बात कहने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार 5 मई को उज्जैन की सेवा सहकारी संस्था दताना के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र पहुंच गए।

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उज्जैन

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Manish Geete

May 05, 2026

mp cm mohan yadav surprise inspection

सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन जिले के नागझिरी गेहूं उपार्जन केंद्र का अचानक दौरा किया।

cm mohan yadav surprise inspection: 'मैं कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार सकता हूं और गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर सकता हूं..।' कुछ दिनों पहले ये बात कहने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को उज्जैन की सेवा सहकारी संस्था दताना के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र पहुंच गए। उन्होंने यहां केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने का भी फैसला किया। वेयरहाउस की क्षमता बढ़ने से गेहूं को बेमौसम बारिश से बचाया जा सकेगा। इससे पहले सीएम डॉ. यादव शाजापुर और खरगोन में भी गेहूं उपार्जन का आकस्मिक दौरा कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) ने कहा कि मैं यहां गेहूं उपार्जन केंद्र पर आया हूं। हमने पूर्व में घोषित किया है कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाई है। गेहूं उपार्जन लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि अब नियमित अंतराल से सात दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है। इस बीच लोगों का माल ढुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में तौल कांटे भी बढ़वाए गए हैं।

किसानों को मिलें सभी सुविधाएं

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुझे बताया गया था कि वेयरहाउस के अंदर अगर क्षमता बढ़ा दें, तो बारिश के मौसम में काफी लाभ होगा। आज हमने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी जानकारी में सरकार ने कल तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है। हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के तौल कांटे पर जाकर प्रक्रिया में भागीदार बनें। इस दौरान कोई भी कष्ट होने पर जिला प्रशासन से संपर्क करें। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूप की स्थापना की है। हम गेहूं उपार्जन की रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गेहूं के साथ चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है।

मुख्य बिन्दू

0-कुछ दिन पहले ही सीएम ने कहा था कि मैं कहीं भी अपना हेलीकाप्टर उतार सकता हू।
0-पिछले ही सप्ताह मोहन यादव ने खरगोन और शाजापुर में भी किया था अचानक निरीक्षण।
0-उज्जैन के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र का दौरा किया।
0-यहां वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया गया।
0-गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश में स्लाट बुकिंग की तारीख बढ़ाई गई।

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Published on:

05 May 2026 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / ‘मैं कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार सकता हूं…’ उज्जैन में अचानक पहुंचे CM मोहन यादव, मचा हड़कंप

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