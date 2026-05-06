बिहार के बाहुबली सांसद ने इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए महाकाल का लिया आशीर्वाद

Pappu Yadav- उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों शख्सियतों के आने का सिलसिला सा चल रहा है। इसी क्रम में बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव भी यहां आए। उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महाकाल के समक्ष हाथ जोड़े बैठे रहे। बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। सांसद पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने भगवान महाकालेश्वर से इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर बीजेपी पर करारे प्रहार किए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वहां चुनावों में जबर्दस्त गड़बड़ी कर जीत हासिल की गई है। उन्होंने BJP पर साथी दलों के कई नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म करने का भी आरोप लगाया।