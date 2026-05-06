बिहार के बाहुबली सांसद ने इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए महाकाल का लिया आशीर्वाद

Pappu Yadav
Pappu Yadav- उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों शख्सियतों के आने का सिलसिला सा चल रहा है। इसी क्रम में बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव भी यहां आए। उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महाकाल के समक्ष हाथ जोड़े बैठे रहे। बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। सांसद पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने भगवान महाकालेश्वर से इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर बीजेपी पर करारे प्रहार किए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वहां चुनावों में जबर्दस्त गड़बड़ी कर जीत हासिल की गई है। उन्होंने BJP पर साथी दलों के कई नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म करने का भी आरोप लगाया।
सांसद पप्पू यादव दो दिनों के प्रवास पर एमपी आए थे। वे मंगलवार को सबसे पहले उज्जैन आए और महाकालेश्वर मंदिर पहुंच गए। यहां तड़के होनेवाली महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में भक्ति भाव में खासा समय व्यतीत किया। उन्होंने ज्योतिर्लिंग की विधिविधान से पूजा अर्चना की और काफी देर तक आंखें मूंदकर हाथ जोड़े बैठे रहे।
महाकाल के दर्शन पूजन के बाद सांसद पप्पू यादव उज्जैन के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी गए। इन मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन, पूजन किया। सांसद पप्पू यादव नलखेड़ा भी गए। यहां उन्होंने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की।
मंदिरों में पूजन, दर्शन के बाद सांसद पप्पू यादव बुधवार को वापस बिहार लौट गए। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सांसद पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने महाकाल से इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए प्रार्थना की, आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में नफरत के खात्मे और मोहब्बत अपनाने की आवश्यकता है।
पश्चिम बंगाल चुनाव पर सांसद पप्पू यादव ने साफ कहा कि BJP ने 100 सीटों पर गड़बड़ी की, तब जीत हासिल की।
ईडी, सीबीआई और एनआईए का जमकर दुरुपयोग किया। सुरक्षा बलों की इतनी तैनाती की कि केवल सुखोई और राफेल ही लगाना बाकी रह गया था। उन्होंने वोटिंग प्रतिशत पर सवाल उठाए और काउंटिंग में दोपहर 2 बजे के बाद के CCTV फुटेज चेक कराने की मांग की।
सांसद पप्पू यादव ने विपक्ष से एक होकर बीजेपी से लड़ाई लड़ने की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों को कांग्रेस से नहीं लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने बीजेपी पर कई बड़े नेताओं के करियर खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे से लेकर बादल, रेड्डी, चौटाला नीतीश कुमार, शिंदे तक की राजनीति खत्म कर दी गई।
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