7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘क्या थी मेरी गलती…’ दर-दर भटकता 70 साल का पिता पूछ रहा, संपत्ति के लिए बेटों ने घर से निकाला

MP News: कभी जिस घर की दीवारों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज उसी घर के दरवाजे एक पिता के लिए बंद हो चुके हैं। राऊ थाना क्षेत्र में सामने आई यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटते विश्वास की ऐसी कहानी है, जो भीतर तक झकझोर देती है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

May 07, 2026

mp news

mp news emotional story अपनों का दंश : 70 साल के सुरेश सेठ को बेटों ने घर से निकाला (source: ai image)

MP News: कभी जिस घर की दीवारों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज उसी घर के दरवाजे एक पिता के लिए बंद हो चुके हैं। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में सामने आई यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटते विश्वास की ऐसी कहानी है, जो भीतर तक झकझोर देती है। पीड़ित की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, एक सवाल भी है ‘जिसे अपने खून से सींचा, वही आज मुझे क्यों नहीं पहचानता’।

70 साल के सुरेश सेठ को बेटों ने घर से निकाला

70 वर्षीय सुरेश सेठ, जिन्होंने पूरी जिंदगी चाय की छोटी सी दुकान चलाकर अपने बच्चों को पाला, आज उसी घर की चौखट पर खड़े होकर अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। आरोप है कि उनके बेटे विशाल और विनोद ने उन्हें न सिर्फ घर से बेदखल कर दिया, बल्कि उनकी रोजी-रोटी का सहारा रही दुकानों पर भी कब्जा कर लिया।

चाय बेचकर करते थे जीवन यापन

एसीपी निधि सक्सेना के अनुसार, सुरेश सेठ अपने एबी रोड स्थित मकान के निचले हिस्से में रहते थे, जबकि उनके बेटे पिछले 30 वर्षों से ऊपर के हिस्से में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। घर के सामने बनी दो दुकानों में से एक छोटी दुकान में वह चाय बेचकर जीवन यापन करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वही पिता अपने ही घर के बाहर खड़ा है, बिना छत, बिना सहारे और अपनों के बीच भी पराया बनकर।

सड़क चौड़ीकरण के बाद बदली बेटों की नीयत

पिता का आरोप है कि 1 जनवरी 2026 को सड़क चौड़ीकरण में दोनों दुकानें टूट गईं। इसके बाद बेटों ने पिता के हिस्से पर जबरन कब्जा कर कमरे में सीमेंट भरवा दी और दीवार तोड़ दी। विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट भी गई। 26 अप्रेल से पिता को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बुजुर्ग ने जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप बेटों पर लगाया है। सुरेश सेठ ने पुलिस को बताया कि इस उम्र में उनके पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। वे कई दिनों से अपने ही घर में प्रवेश पाने के लिए भटक रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

रिश्तों का सबसे कड़वा सच

यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है, जहां संपत्ति के लालच में रिश्तों की जड़े सूखती जा रही हैं। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही आज सहारे के लिए दर-दर भटक रहा है और शायद यही इस घटना का सबसे बड़ा दर्द है।

ये भी पढ़ें

साथ देने का वादा किया तो निभा रहा… दरकते रिश्तों के बीच प्रेम की सच्ची कहानी कर देगी इमोशनल
झाबुआ
Karwa Chauth Special

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 03:07 pm

Published on:

07 May 2026 03:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘क्या थी मेरी गलती…’ दर-दर भटकता 70 साल का पिता पूछ रहा, संपत्ति के लिए बेटों ने घर से निकाला

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीजेपी का कड़ा और बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर नहीं भेज सकेंगे ‘सूचना-संदेश’

BJP
इंदौर

एमपी में आज जाम रहेगा आगरा-मुंबई हाईवे, यात्रा से पहले देखें ये डायवर्जन प्लान

Traffic Diversion
इंदौर

भोजशाला विवाद में नया ट्विस्ट, वाग्देवी की मूर्ति को बताया जैन यक्षिणी अंबिका, मांगा पूजा का अधिकार

Bhojshala controversy Goddess Vagdevi idol claimed to be Yakshini Ambika by jain side mp news
इंदौर

सगाई टूटने के बाद ले गया मंदिर, लौटकर बोला प्रेमी- तेरी मां को खाई में फेंक आया

heartbroken by broken engagement boy threw girlfriend mother into ditch mp news
इंदौर

फुटपाथ पर लगे ‘होर्डिंग’ और ‘यूनिपोल’ पर हाईकोर्ट सख्त, होगी कार्रवाई

Court Judgement
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.