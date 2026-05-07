‘क्या थी मेरी गलती…’ दर-दर भटकता 70 साल का पिता पूछ रहा, संपत्ति के लिए बेटों ने घर से निकाला

पिता का आरोप है कि 1 जनवरी 2026 को सड़क चौड़ीकरण में दोनों दुकानें टूट गईं। इसके बाद बेटों ने पिता के हिस्से पर जबरन कब्जा कर कमरे में सीमेंट भरवा दी और दीवार तोड़ दी। विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट भी गई। 26 अप्रेल से पिता को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बुजुर्ग ने जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप बेटों पर लगाया है। सुरेश सेठ ने पुलिस को बताया कि इस उम्र में उनके पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। वे कई दिनों से अपने ही घर में प्रवेश पाने के लिए भटक रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।