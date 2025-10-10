साथ देने का वादा किया तो निभा रहा… दरकते रिश्तों के बीच प्रेम की सच्ची कहानी कर देगी इमोशनल

Karwa Chauth Special: 'जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा…' फिल्म ताज महल का ये गाना आज झाबुआ के पति-पत्नी के जीवन पर सटीक बैठता है। आज के दौर में जहां छोटी-छोटी बात पर रिश्ते तिनके की तरह बिखर रहे हैं। विश्वास की डोर टूट रही है। वैसे समय में झाबुआ के अनिल चौरड़िसर ने अपने त्याग और समर्पण से पति-पत्नी के रिश्ते को नई परिभाषा दी है। शादी के समय किए अपने वादे को अनिल प्रेम, धैर्य और पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। इस करवा चौथ पर पढ़िए दरकते रिश्तों के बीच प्रेम की सच्ची कहानी…।