आज सीएम मोहन यादव देंगे करोड़ों की सौगात, कई विकास कार्यों का करेंगे भूमिपूजन

तीन दिनी यंग थिंकर्स कॉन्लुएंस का शुभारंभ शुक्रवार से होगा। अवंतिका यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री करेंगे। यंग थिंकर्स फोरम के आयोजन में देश-विदेश से आए 400 चयनित युवा, अचीवर्स, कलाकार और लेखक सहभागी बनेंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर संवाद होगा। एमआर व्यंकटेश, पाथीकृत पायन, पंकज सक्सेना सहित 15 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। समापन सत्र में जे नंदकुमार और डॉ. मनमोहन वैद्य वक्ता रहेंगे। टैलेंट हंट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पुस्तक प्रदर्शनी और महाकाल दर्शन का भी आयोजन होगा।