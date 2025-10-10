Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

आज सीएम मोहन यादव देंगे करोड़ों की सौगात, कई विकास कार्यों का करेंगे भूमिपूजन

MP News: आज सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) महाकाल की नगरी उज्जैन को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं...।

2 min read

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: आज सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) महाकाल की नगरी उज्जैन को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। उज्जैन-इंगोरिया मार्ग का करीब 27 करोड़ रुपए से निर्माण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को 27 करोड़ रुपए के इस मार्ग के साथ ही अन्य विकाय कार्यों का भूमिपूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को कलेक्टर रौशनकुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, घट्टिया विधायक सतीश मालवीय, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ ने उन्हेल में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सुगम आवागमन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, आवश्यक बेरीकेडडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता आदि व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। एसपी ने सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संया में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का कहा। विधायक ने कार्यक्रम की ब्रांडिंग करने का कहा।

उन्हेल में विकास कार्यों की सौगात देंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को उन्हेल में 18.75 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुयमंत्री के मुय आतिथ्य में 4.34 करोड़ रुपए से निर्मित शासकीय महाविद्यालय झारडा के भवन, 1.47 करोड़ रुपए से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडीखेड़ा़ के भवन, 1.47 करोड़ रुपए से शासकीय कन्या हाई स्कूल महिदपुर के भवन आदि का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. इंदर सिंह परमार करेंगे।

तीन दिनी यंग थिंकर्स कॉन्लुएंस का शुभारंभ

तीन दिनी यंग थिंकर्स कॉन्लुएंस का शुभारंभ शुक्रवार से होगा। अवंतिका यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री करेंगे। यंग थिंकर्स फोरम के आयोजन में देश-विदेश से आए 400 चयनित युवा, अचीवर्स, कलाकार और लेखक सहभागी बनेंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर संवाद होगा। एमआर व्यंकटेश, पाथीकृत पायन, पंकज सक्सेना सहित 15 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। समापन सत्र में जे नंदकुमार और डॉ. मनमोहन वैद्य वक्ता रहेंगे। टैलेंट हंट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पुस्तक प्रदर्शनी और महाकाल दर्शन का भी आयोजन होगा।

विश्वविद्यालय में नवीन नाम पट्टिका का अनावरण

सम्राट विक्रमादित्य विवि शुक्रवार को विवि के आधारशिला दिवस पर आयोजन होगा। इस अवसर पर नवीन नाम पट्टिका का अनावरण समारोह होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुय अतिथि होंगे। विशेष अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सदस्य बालयोगी उमेशनाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल और निगम सभापति कलावती यादव होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5 बजे होगी। इसमें सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद स्वर्ण जयंती सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा।

