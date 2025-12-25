कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल जारी, देखें List

MP Board exam: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत जिले में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी गई है। परीक्षा कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि ये परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी तक होंगी। आरटीई पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का पंजीयन कार्य जारी है।