Ujjain में RSS पदाधिकारी पर हमला, इलाज के लिए चेन्नई रेफर

इंदौर में सर्जरी के बाद अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई रेफर किया गया है। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। पुलिस और रहवासियों के अनुसार रात करीब 2 बजे ए-ब्लॉक स्थित मनोहर सिंह आंजना के मकान में संदिग्ध गतिविधि नजर आई। मकान मालिक शहर से बाहर थे। पड़ोसियों ने आवाज सुनकर सतर्कता दिखाई। बताया जा रहा है कि करीब छह अज्ञात युवक दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी आवाजाही रिकॉर्ड हुई है।