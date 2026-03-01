भस्म आरती में शामिल हुए जगदीप धनखड़, बोले- ‘यहां अहंकार और इर्ष्या का त्याग हो जाता है…’

MP News: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर के दरबार में शनिवार तड़के आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाबा महाकाल की न दिव्य भस्म आरती में सहभागिता की। करीब दो घंटे तक नंदी हाल में बैठकर उन्होंने न केवल आरती के दर्शन किए, बल्कि मंत्रमुग्ध होकर भगवान शिव की आराधना की। आरती संपन्न होने के बाद धनखड़ ने देहरी से महाकाल का पूजन कर जल अर्पित किया।