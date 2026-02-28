Holi 2026: महाकाल मंदिर में नहीं उड़ेगा रंग-गुलाल, 1 साल पहले हुआ था बड़ा हादसा

Holi 2026: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर(Mahakal temple ujjain) में एक साल पहले 2024 को गर्भगृह में गुलाल उड़ाए जाने के दौरान गर्भगृह में आग भभक गई थी, जिसमें सेवक सोनी की जान चली गई थी। इसके बाद से ही हर साल होली पर गर्भगृह से लेकर बाहर परिसर और महाकाल लोक में रंग-गुलाल खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तर्ज पर इस वर्ष भी होलिका पर्व (2 एवं 3 मार्च) को लेकर मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंदिर प्रबंध समिति ने कहा कि इस वर्ष संपूर्ण मंदिर परिसर और महाकाल लोक क्षेत्र में बाहरी रंग-गुलाल का प्रवेश और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।