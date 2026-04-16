ग्वालियर महापौर की कार पर उज्जैन में हमला, बेटी के साथ मौजूद थी मेयर

जैसे ही हमला हुआ तो चालक ने समझदारी दिखाते हुए उसे इस तरह रोका कि गनमैन को अलर्ट होने और बाहर निकलने का समय मिल गया। कार से गनमैन को बाहर उतरता देख हमलावर अपनी बाइक से फरार हो गए। गनमैन ने तुरत सभी को सुरक्षित करते हुए वहीं से कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार को सूचना दी। साथ ही उज्जैन एसपी को भी घटना से अवगत कराया। जैसे ही उज्जैन पुलिस को महापौर पर हमले की सूचना मिली, तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला। पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर बाइक सवारों की तलाश की, लेकिन कोई भी संदेही हाथ नहीं आया। सुबह महापौर को मंगलनाथ पर पूजा करनी थी। इसलिए वह सूचना देने के बाद आगे बढ़ गई और उज्जैन पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि, अभी महापौर शोभा सिकरवार उज्जैन में ही हैं।