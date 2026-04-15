MP Board 12th Topper: किसान की बेटी ज्योति यादव ने आर्ट्स में किया टॉप, सरकारी स्कूल से पढ़कर हासिल की 5वीं रैंक

अपनी रणनीति साझा करते हुए ज्योति ने बताया कि उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वे नियमित रूप से साप्ताहिक टेस्ट देती थीं और उत्तरों को प्रभावशाली ढंग से लिखने का अभ्यास करती थीं। ज्योति के अनुसार, परिणाम आने के कुछ समय पहले तक उनके शिक्षक और माता-पिता उन्हें प्रोत्साहित करते रहे कि मेहनत पर भरोसा रखो, नतीजा जो भी हो वह मंजूर होगा। अपनी रुचियों के बारे में बात करते हुए ज्योति ने बताया कि उन्हें सोना और खाना बहुत पसंद है। फिलहाल वे अपनी इस बड़ी जीत का आनंद ले रही हैं और आगे चलकर देश की सेवा करना चाहती हैं।