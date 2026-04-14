Samrat Chaudhary: बिहार के अगले CM होंगे सम्राट चौधरी! मिलेंगी ये सुविधाएं, जानिए कितने पढ़े-लिखे है

2025 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, सम्राट चौधरी और उनके परिवार की कुल नेटवर्थ लगभग 11.31 करोड़ रुपये है। उनके पास लगभग 99.32 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। साथ ही उनके पास करीब 20 लाख रुपये का सोना (200 ग्राम) और एक बोलेरो नियो कार है। सम्राट चौधरी सुरक्षा और शौक के लिए हथियार भी रखते हैं। उनके पास 4 लाख रुपये की एनपी बोर राइफल और 2 लाख रुपये की रिवॉल्वर है। खास बात यह है कि उन पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई कर्ज नहीं है।