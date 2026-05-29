सक्सेस स्टोरी: सब्जी बेचने वाला छोटे से गांव का ये लड़का बन गया CA

सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद सुदर्शन आर्टिकलशिप के लिए पुणे चले गए। जून 2025 में वह एक लक्ष्य के साथ मुंबई पहुंचे, वो था अपने माता-पिता को बेहतर जिंदगी देना। सितंबर 2025 में उन्होंने सीए फाइनल पास किया। रिजल्ट चेक करते समय उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि आखिरकार उन्हें मंजिल मिल गई है, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। सुदर्शन के पैरेंट्स के लिए भी यह एक सपने के पूरा होने जैसा है। महज 7 क्लास तक पढ़े उनके पिता फूले नहीं समाते हैं, केवल इतना ही कहते हैं- अब जाकर मुझे चैन आया है। सुदर्शन निकम की सक्सेस स्टोरी बताती है कि अगर मन में कुछ ठान लें और पूरी लगन से मंजिल की तरफ बढ़ें तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।