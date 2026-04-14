CBSE 10th Result 2026: उमंग ऐप और डिजीलॉकर पर बढ़ी हलचल, क्या आज जारी होगा रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट? फौरन जान लें ये नियम

बता दें कि साल 2026 से सीबीएसई ने दो सेशन में परीक्षा कराने की व्यवस्था लागू की है। 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुए पहले सेशन के एग्जाम सभी छात्रों के लिए कंपलसरी थे। अब जारी होने वाले परिणाम इसी परीक्षा के होंगे। इसके बाद 15 मई से 1 जून के बीच दूसरे सेशन के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, जो पूरी तरह ऑप्शनल है। छात्र अपने स्कोर में सुधार करने के लिए अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यह एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या किसी विषय में असफल रहे हैं।