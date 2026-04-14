14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE 10th Result 2026: उमंग ऐप और डिजीलॉकर पर बढ़ी हलचल, क्या आज जारी होगा रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट? फौरन जान लें ये नियम

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के 25 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर। उमंग ऐप और डिजीलॉकर पर रिजल्ट लिंक जल्द सक्रिय होगा। रिजल्ट जारी होने से पहले ही जान लें स्कोरकार्ड चेक करने का तरीका और

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Apr 14, 2026

CBSE 10th Result 2026, CBSE Class 10th Result Link, CBSE Board Result Today, cbse.gov.in 10th Result, cbseresults.nic.in 2026,

CBSE 10th Result 2026 (Image- Patrika)

CBSE 10th result 2026 Latest News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं के नतीजों को लेकर छात्रों और अभिभावकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। डिजीलॉकर और उमंग ऐप जैसे आधिकारिक सरकारी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हलचल से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड किसी भी वक्त स्कोरकार्ड जारी कर सकता है।

हालांकि, आज रिजल्ट जारी होने की चर्चाओं के बीच बोर्ड के अधिकारियों ने स्थिति साफ कर दी है। ताजा अपडेट के मुताबिक, बोर्ड अभी रिजल्ट अपलोड करने की अंतिम प्रक्रिया में है और आज रिजल्ट जारी होने की संभावना कम है।

CBSE 10th Result Direct Link: डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर रहें अपडेट

रिजल्ट जारी होने से पहले सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म डिजीलॉकर ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वे अपना डिजीलॉकर अकाउंट पहले से ही एक्टिव कर लें ताकि रिजल्ट घोषित होते ही वे अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड कर सकें। ऑफिशियल वेबसाइटों के साथ-साथ उमंग ऐप पर भी रिजल्ट का लिंक उपलब्ध रहेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर भी नजर बनाए रखें।

CBSE Two Session Exam 2026: इस बार टू-बोर्ड सिस्टम से हुए हैं एग्जाम

बता दें कि साल 2026 से सीबीएसई ने दो सेशन में परीक्षा कराने की व्यवस्था लागू की है। 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुए पहले सेशन के एग्जाम सभी छात्रों के लिए कंपलसरी थे। अब जारी होने वाले परिणाम इसी परीक्षा के होंगे। इसके बाद 15 मई से 1 जून के बीच दूसरे सेशन के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, जो पूरी तरह ऑप्शनल है। छात्र अपने स्कोर में सुधार करने के लिए अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यह एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या किसी विषय में असफल रहे हैं।

CBSE Board Result 2026: परीक्षा से जुड़े कुछ खास आंकड़े

  • कुल छात्र: इस साल 25,08,319 छात्रों ने पंजीकरण कराया था।
  • छात्र और छात्राएं: इनमें 14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं शामिल हैं।
  • एग्जाम सेंटर्स: देशभर में 8,075 केंद्रों पर 83 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी।

CBSE 10th Result 2026 Updates: रिजल्ट चेक करे वक्त रखें इन बातों का ध्यान

  • एडमिट कार्ड तैयार रखें: स्कोरकार्ड देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की जरूरत होगी। इसे अपने पास संभाल कर रखें।
  • हाई-स्पीड इंटरनेट : रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि हाई-स्पीड इंटरनेट वाले क्षेत्र में रहें।
  • ऑप्शनल वेबसाइट्स: अगर मुख्य वेबसाइट cbse.gov.in लोड नहीं हो रही है, तो results.nic.in या digilocker.gov.in का उपयोग करें।
  • विवरणों की जांच: रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि की स्पेलिंग जरूर चेक करें।
  • मार्कशीट का प्रिंट: भविष्य की जरूरत के लिए ऑनलाइन मार्कशीट का प्रिंट आउट लेना न भूलें, हालांकि मूल मार्कशीट स्कूल से ही मिलेगी।
  • स्कोर में सुधार का मौका: यदि अंक उम्मीद से कम आते हैं, तो परेशान न हों। आपके पास 15 मई से होने वाले दूसरे सत्र के एग्जाम में शामिल होने का विकल्प है।

बता दें, इस साल करीब 25 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिन्हें अपने स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार है।

ये भी पढ़ें

CBSE Class 10 Result 2026: जल्द जारी होंगे सीबीएसई 10वीं के नतीजे, सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
CBSE Class 10 Result 2026, CBSE 10th Result Date, CBSE Board Result Link, cbse.gov.in result,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CBSE Exam

Published on:

14 Apr 2026 04:49 pm

Hindi News / Education News / CBSE 10th Result 2026: उमंग ऐप और डिजीलॉकर पर बढ़ी हलचल, क्या आज जारी होगा रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट? फौरन जान लें ये नियम

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Praful Hinge Story: वैभव सूर्यवंशी को 0 पर किया Out, कौन हैं स्टार गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे, इस क्लास तक की पढ़ाई

Praful Hinge Story, Who Is Praful Hinge, Praful Hinge Profile, praful hinge 1st over, IPL 2026
शिक्षा

Most Qualified Person: भारत की वो शख्सियतें जिनकी डिग्रियों ने रचा इतिहास, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं नाम

Shrikant Jichkar, Dr B.R. Ambedkar, Dashrath Singh 138 degrees, Professor VN Parthiban 145 degrees, ambedkar jayanti 2026,
शिक्षा

CBSE Class 10 Result 2026: जल्द जारी होंगे सीबीएसई 10वीं के नतीजे, सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CBSE Class 10 Result 2026, CBSE 10th Result Date, CBSE Board Result Link, cbse.gov.in result,
शिक्षा

B Tech course : बीटेक के इन दो कोर्सेज में क्या है अंतर? जानें आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर

BTech Admission 2026, General Engineering vs Engineering Science, top BTech courses after JEE Main 2026,
शिक्षा

NPCIL Recruitment 2026: इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बिना परीक्षा मिलेगी 74 हजार स्टाइपेंड वाली नौकरी

NPCIL Recruitment 2026, NPCIL Executive Trainee Jobs 2026, NPCIL Recruitment through GATE score,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.