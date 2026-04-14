CBSE 10th Result 2026: उमंग ऐप और डिजीलॉकर पर बढ़ी हलचल, क्या आज जारी होगा रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट? फौरन जान लें ये नियम

CBSE 10th Result 2026 (Image- Patrika)
CBSE 10th result 2026 Latest News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं के नतीजों को लेकर छात्रों और अभिभावकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। डिजीलॉकर और उमंग ऐप जैसे आधिकारिक सरकारी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हलचल से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड किसी भी वक्त स्कोरकार्ड जारी कर सकता है।
हालांकि, आज रिजल्ट जारी होने की चर्चाओं के बीच बोर्ड के अधिकारियों ने स्थिति साफ कर दी है। ताजा अपडेट के मुताबिक, बोर्ड अभी रिजल्ट अपलोड करने की अंतिम प्रक्रिया में है और आज रिजल्ट जारी होने की संभावना कम है।
रिजल्ट जारी होने से पहले सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म डिजीलॉकर ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वे अपना डिजीलॉकर अकाउंट पहले से ही एक्टिव कर लें ताकि रिजल्ट घोषित होते ही वे अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड कर सकें। ऑफिशियल वेबसाइटों के साथ-साथ उमंग ऐप पर भी रिजल्ट का लिंक उपलब्ध रहेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर भी नजर बनाए रखें।
बता दें कि साल 2026 से सीबीएसई ने दो सेशन में परीक्षा कराने की व्यवस्था लागू की है। 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुए पहले सेशन के एग्जाम सभी छात्रों के लिए कंपलसरी थे। अब जारी होने वाले परिणाम इसी परीक्षा के होंगे। इसके बाद 15 मई से 1 जून के बीच दूसरे सेशन के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, जो पूरी तरह ऑप्शनल है। छात्र अपने स्कोर में सुधार करने के लिए अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यह एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या किसी विषय में असफल रहे हैं।
बता दें, इस साल करीब 25 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिन्हें अपने स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार है।
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