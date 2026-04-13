CBSE Class 10 Result 2026: जल्द जारी होंगे सीबीएसई 10वीं के नतीजे, सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CBSE 10th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) अगले सप्ताह किसी भी समय कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। इस साल करीब 25 लाख स्टूडेंट्स अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है और मार्क्स फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक किसी ऑफिशियल तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि मई में होने वाले दूसरे सत्र (Session 2) की परीक्षाओं के चलते इस बार रिजल्ट समय से काफी पहले जारी किया जा सकता है।