NPCIL Recruitment 2026: इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बिना परीक्षा मिलेगी 74 हजार स्टाइपेंड वाली नौकरी

NPCIL Executive Trainee Recruitment 2026: इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास भारत सरकार की नवरत्न कंपनी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) में करियर बनाने का सुनहरा मौका है। NPCIL ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (ET-2026) के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि चयनित कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान ही 74,000 रुपये प्रति माह का भारी-भरकम स्टाइपेंड दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।