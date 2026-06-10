स्कूल बंद करने के विरोध में प्रदर्शन: बुदरसिंगी के ग्रामीणों ने किया आंदोलन, बोले- गांव की स्कूल बंद करना ग्रामीण बच्चों के साथ अन्याय

सरकार के निर्णय का विरोध

सार्वजनिक शिक्षा बचाओ समिति की उपाध्यक्ष गंगा जे. हुक्किनकेरी ने भी सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि गांव में यही एकमात्र स्कूल है और इसके बंद होने के बाद बच्चों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर दूसरी स्कूल जाना पड़ेगा। इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। प्रदर्शन के अंत में ग्रामीणों ने गांव की स्कूल बचाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा बचाओ समितियों का गठन किया और सरकार द्वारा निर्णय वापस लिए जाने तक आंदोलन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान मुल्ला साब सैदन्नवर, हीना कौसर एम. सैदन्नवर, अंजुमा एच. मुंदिनमनी, शेकप्पा जगलूर, सुभाष जगलूर सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण उपस्थित थे।