गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर गूंजी बाल सत्संग सुधा, संस्कारों की पाठशाला में खिले नन्हे चेहरे

हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ

इस अवसर पर कई बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया, जिसे सुनकर उपस्थित जनों ने उनकी सराहना की। बच्चों ने अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुसार धार्मिक प्रसंग, भजन और विचार भी प्रस्तुत किए। कायक्रम के अंत में उत्साहवर्धन के लिए बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार प्राप्त कर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उनमें आगे भी नियमित रूप से सत्संग में भाग लेने का उत्साह दिखाई दिया।