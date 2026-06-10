NEET UG Re Exam 2026 परीक्षा के लिए NTA ने खोला स्क्राइब पोर्टल, 12 जून तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

NTA Opens Scribe Portal (Image: Patrika)
NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(NTA) ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अहम सूचना जारी की है। एनटीए ने पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए स्क्राइब डिटेल्स पोर्टल चालू कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा के दौरान स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से तय समय-सीमा के भीतर अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं।
नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई परीक्षा को कुछ अनियमितताओं के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा देश और विदेश के कई केंद्रों पर पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। एनटीए ने परीक्षा के दौरान मदद चाहने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यह विशेष पोर्टल शुरू किया है। उम्मीदवारों को अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
पात्र दिव्यांग उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने लॉग इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपनी स्क्राइब डिटेल्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स डैशबोर्ड पर जाकर रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां पर स्क्राइब सुविधा का चयन करके जरूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमा की गई जानकारी व्यू एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन में दिखाई देगी।
एनटीए की ओर से जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, स्क्राइब पोर्टल 9 जून, 2026 को खोल दिया गया है। स्क्राइब डिटेल्स जमा करने की आखिरी तारीख 12 जून, 2026 (रात 11 बजकर 50 मिनट) तक तय की गई है। वहीं नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून, 2026 को कराई जाएगी।
इस बीच एनटीए ने नीट यूजी 2026 एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी कर दी है। इससे उम्मीदवार यह चेक कर सकते हैं कि उनका एग्जाम सेंटर किस शहर में है। यह स्लिप एडमिट कार्ड से पहले जारी की गई है ताकि कैंडिडेट्स को अपनी यात्रा और ठहरने की पहले से व्यवस्था करने में मदद मिल सके। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके ऑफिशियल पोर्टल से इस स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं।
एनटीए ने साफ किया है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए है इसे एडमिट कार्ड समझने की भूल न करें। नीट यूजी 2026 दोबारा परीक्षा का एडमिट कार्ड आने वाले दिनों में अलग से जारी किया जाएगा।
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