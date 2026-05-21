NEET परीक्षा की फीस रिफंड के लिए खुला पोर्टल, 21 जून को होने वाले री-एग्जाम के लिए बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र

NEET UG 2026 Refund: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित नीट यूजी (NEET UG 2026) परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा की फीस रिफंड और एग्जाम सिटी अपडेट करने के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव कर दिया है। जो कैंडिडेट्स 3 मई को रद्द हुई परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें फीस वापसी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने बैंक खाते की डिटेल्स सबमिट करनी होंगी ताकि, फीस सीधे उनके खाते में वापस भेजी जा सके।