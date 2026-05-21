बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कमाल! जानिए कौन हैं अभिजीत दिपके, जिसने कॉकरोच पार्टी बना कर मचा दिया तहलका

Who Is Abhijeet Dipke: आज के डिजिटल युग में सिस्टम से सवाल पूछने के लिए सड़कों पर उतरने की नहीं बल्कि, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बने हैं 30 साल के युवा रणनीतिकार अभिजीत दिपके। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के एक कथित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ था। इसी विवाद के बीच अभिजीत ने एक व्यंग्यात्मक (satirical) पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की जिसने देखते ही देखते देश के युवाओं के बीच हलचल मचा दी है।