‘ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक काम’, सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करने से बढ़ी सियासी हलचल

इस फैसले के बाद कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रगीत गाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि यह आदेश सभी संस्थानों को मानना होगा। शुभेंदु के एख के बाद एक बड़े फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने लायक काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें असली नायक बता रहे हैं।