रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, बिना परीक्षा के सीधे होगा चयन!

चुने गए उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। इस एक साल के दौरान उन्हें केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, हर महीने एक तय स्टाइपेंड (सैलरी) दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को नागपुर डिवीजन या मोतीबाग वर्कशॉप में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, वे किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in को समय-समय पर चेक करते रहें।