रेलवे में 11 हजार पदों पर निकली बंपर भर्ती, 15 मई से शुरू होंगे आवेदन, चयन के नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव

RRB ALP Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के 11 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 15 मई, 2026 से शुरू होगी वहीं, आवेदन करने की लास्ट डेट 14 जून, 2026 रात 11:59 बजे तक है। बता दें इस बार रेलवे ने सिलेक्शन प्रोसेस और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के फॉर्मूले में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए है।