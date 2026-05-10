HP Board 10th Result हो गया जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च, 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि, वेबसाइट से डाउनलोड की जाने वाली मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी। ऑरिजिनल मार्कशीट के लिए सभी छात्रों को कुछ दिनों बाद अपने संबंधित स्कूल से संपर्क करना होगा। वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट अपना रिजल्ट डिजिलॉकर results.digilocker.gov.in और UMANG ऐप पर देख भी देक सकेंगे।