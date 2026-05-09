देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली शिक्षा व्यवस्था की पोल

नीति आयोग ने शिक्षकों की कमी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया है। अकेले बिहार के प्राइमरी स्कूलों में 2 लाखसे ज्यादा पद खाली हैं। वहीं पूरे देश में लगभग 1.04 लाख स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ, एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। ये अकेले टीचर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मिड डे मील और बाकी प्रशासनिक काम भी देखते हैं। इसके अलावा टीचर्स की योग्यता पर भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। टीईटी या सीटीईटी जैसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में सिर्फ 10 से 15 परसेंट उम्मीदवार ही 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक ला पाते हैं। कई शिक्षकों को तो अपने ही सब्जेक्ट का सही नॉलेज नहीं है। साथ ही शिक्षकों का 14 परसेंट समय चुनाव और सर्वे जैसे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में ही बर्बाद हो जाता है।