School Holidays: प्रचंड गर्मी के चलते बच्चों को राहत, राजस्थान से दिल्ली-यूपी तक स्कूलों में लंबी छुट्टियों का एलान

Heatwave School Holidays 2026: देशभर में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मई की शुरुआत से ही कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता स्कूली बच्चों की सेहत को लेकर बढ़ी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कहीं स्कूलों का समय बदल दिया गया है तो कहीं 40 से 50 दिनों तक की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं।