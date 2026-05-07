Success Story: बेटे ने गुरु बनकर मां को कराया 10वीं पास, रिजल्ट आने पर गले लगकर रोने लगा परिवार; देखें वायरल वीडियो

लक्ष्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने सालों बाद दोबारा हाथ में किताबें पकड़ेंगी। शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच उनकी पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई थी। लेकिन उनके बेटे विजय ने हार नहीं मानी। जब विजय खुद 10वीं क्लास में आया, तो उसने अपनी मां को भी साथ पढ़ाई करने के लिए मनाया। विजय ने न सिर्फ उन्हें हिम्मत दी, बल्कि उनके साथ बैठकर पढ़ाई की और डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए उनका फॉर्म भी भरवाया। विजय के लिए असली जीत सिर्फ खुद पास होना नहीं, बल्कि अपनी मां को पढ़ते हुए देखना और उन्हें कामयाब बनाना था।