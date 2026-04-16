Success Story : पेशाब से भीगी किताब-बाथरूम में खाई रोटियां, आज दुनिया ठोकती है सलाम, मिलिए PCS सविता प्रधान से

Savita Pradhan PCS Success Story: आज के समय में जहां महिलाओं के हक और समानता की बातें हो रही हैं। सरकार भी उनके बेहतर भविष्य के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं पीसीएस (PCS) सविता प्रधान की कहानी रौंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा सफर है। यह साबित करता है कि सफलता किसी सुविधा या अच्छे हालातों की मोहताज नहीं होती। एक ऐसी महिला जिसे बचपन में गरीबी ने घेरा और शादी के बाद अपनों के ही जुल्मों ने तोड़ना चाहा, उसने अपनी हिम्मत से किस्मत की लकीरें ही बदल दी। उनकी यह दास्तान उन करोड़ों महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो आज भी खामोशी से अन्याय सह रही हैं। आइए, उनके जीवन के संघर्ष की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं।