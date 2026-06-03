Cosmetic Chemicals से खतरे में त्वचा और नदियां, ऐसे करें Safe Beauty Products का चुनाव

लिक्विड शैंपू में सल्फेट और सिलिकॉन जैसे घातक रसायन होते हैं, जो नहाते समय नालियों से सीधे नदियों में जाते हैं। ये केमिकल मछलियों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और पानी को एसिडिक बनाते हैं। साबुन में मौजूद रसायन पानी में काई का जमाव बढ़ाते हैं, जिससे नदियों में ऑक्सीजन कम हो जाती है और जलीय जीवों का दम घुटता है। इनकी बनावट खुशबू और माइक्रोप्लास्टिक पानी को इतना गंदा करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट भी इन्हें पूरी तरह साफ नहीं कर पाते। यह जल प्रदूषण का बड़ा कारण हैं।