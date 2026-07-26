Baddie लुक के लिए परफेक्ट है जरी बूट, जानें इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

जरी बूट बनाने के लिए सबसे पहले बूट को अच्छी तरह साफ कर लें, ताकि उस पर लगी धूल या गंदगी हट जाए और ग्लू आसानी से चिपक सके। इसके बाद यह तय करें कि आपको बूट पर किस तरह का डिजाइन बनाना है। आप चाहें तो सिर्फ ऊपर के हिस्से पर लेस लगाकर डिजाइन बना सकती हैं या फिर पूरे बूट को कवर करके हैवी डिजाइन भी तैयार कर सकती हैं। डिजाइन तय करने के बाद पेंसिल की मदद से बूट पर हल्का मार्क कर लें और फिर जरी लेस को जरूरत के हिसाब से काट लें। अब बूट पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ग्लू लगाकर लेस को ध्यान से चिपकाना शुरू करें। लेस को सही जगह लगाने के बाद इसे कुछ समय के लिए सूखने दें।