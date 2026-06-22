उमस भरी गर्मी में कौन सी कुर्ती बेहतर है: कॉटन या रेयॉन? जानिए मौसम के हिसाब से सही चुनाव

अगर आप गर्मी से बचने के बदले ऐसी कुर्ती की तलाश में हैं जो दिखने में थोड़ी स्टाइलिश और प्रीमियम दिखने के साथ ही मैनेज करना भी आसान हो, तो आपको अपने लिए रेयॉन कपड़े से बनी कुर्तियों की खरीदारी करनी चाहिए। यह फैब्रिक काफी सॉफ्ट होता है और शरीर पर अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे कुर्ती का लुक काफी निखर कर आता है। इसके साथ ही इसमें कलर्स और प्रिंट्स बहुत वाइब्रेंट दिखते हैं, जिससे रंग के जाने या लाइट होने का डर नहीं रहता और न ही सिलवटें पड़ने का डर रहता है। लेकिन ध्यान रखें, यह कॉटन की तरह हवादार नहीं होता, इसलिए ज्यादा उमस वाली जगहों पर इसे कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।