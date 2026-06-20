International Yoga Day 2026: हनुमानासन से स्कॉर्पियन पोज तक, जानें Alaya F के फिटनेस और स्ट्रेंथ वाले योगासन

अलाया एफ द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में एक्ट्रेस काफी चुनौतीपूर्ण 'हनुमानासन' या स्प्लिट्स आसन करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने काले रंग का स्पोर्ट्स ब्रा टॉप और उसके साथ मैचिंग हाई-वेस्ट योगा पैंट्स पहनी हुई है, जो वर्कआउट के लिए एकदम परफेक्ट और आरामदायक है। उन्होंने अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा है और वे पैरों के नीचे योगा ब्लॉक्स और हाथों से योगा वॉल रॉड (Yoga Wall Rod) का सहारा ले रही हैं, जो उनके स्ट्रेच को और भी प्रभावशाली बना रहा है।