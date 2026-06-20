International Yoga Day 2026: हनुमानासन से स्कॉर्पियन पोज तक, जानें Alaya F के फिटनेस और स्ट्रेंथ वाले योगासन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जानें Alaya F Fitness Secrets| image credit instagram-alayaf
International Yoga Day 2026: हेल्दी और फिट रहने में योग काफी ज्यादा मददगार होता है, जिसके बारे में आए दिन सोशल मीडिया पर फिटनेस आइकन मलाइका अरोड़ा और शिल्पा शेट्टी अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर जागरूक करती रहती हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मौके पर आज हम बॉलीवुड में 'जवानी जानेमन' से डेब्यू करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस अलाया एफ (Alaya F) द्वारा शेयर किए गए कुछ योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी यूनिक हैं। आइए जानते हैं-
अलाया एफ द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में एक्ट्रेस काफी चुनौतीपूर्ण 'हनुमानासन' या स्प्लिट्स आसन करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने काले रंग का स्पोर्ट्स ब्रा टॉप और उसके साथ मैचिंग हाई-वेस्ट योगा पैंट्स पहनी हुई है, जो वर्कआउट के लिए एकदम परफेक्ट और आरामदायक है। उन्होंने अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा है और वे पैरों के नीचे योगा ब्लॉक्स और हाथों से योगा वॉल रॉड (Yoga Wall Rod) का सहारा ले रही हैं, जो उनके स्ट्रेच को और भी प्रभावशाली बना रहा है।
अलाया द्वारा शेयर की गई एक अन्य फोटो में एक्ट्रेस काले रंग की स्पोर्ट्स ब्रा और ग्रे कलर की लेगिंग्स के साथ सफेद हाई मोजे पहने 'पिंचा मयूरासन' या फोरआर्म स्टैंड करती नजर आ रही हैं। इसमें वे अपने forearms के सहारे शरीर को उल्टा संतुलित कर रही हैं।
एक्ट्रेस भूरे रंग की मैचिंग स्पोर्ट्स ब्रा और लेगिंग्स में एक बेहद कठिन 'बकासन' (क्रेन पोज) करती नजर आ रही हैं। वीडियो में एक्ट्रेस इस योग के लिए बने विशेष स्टैंड (हैंडस्टैंड पैरेललेट्स) पर अपने हाथों का सहारा लेकर शरीर को हवा में संतुलित कर रही हैं।
अलाया द्वारा शेयर की गई एक वीडियो में एक्ट्रेस काले रंग की स्पोर्ट्स ब्रा और क्रीम कलर के शॉर्ट्स पहने हुए 'स्कॉर्पियन पोज' करती नजर आ रही हैं। इस चुनौतीपूर्ण आसन में वे अपने अग्रबाहुओं पर संतुलन बनाए हुए अपने पैरों को सिर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं।
योग के अलावा अलाया द्वारा शेयर की गई एक इंस्टा वीडियो में सफेद रंग की स्पोर्ट्स ब्रा और काले रंग के शॉर्ट्स पहने हुए एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। इसमें उन्होंने एक स्टेबिलिटी बॉल के ऊपर खड़े होकर डंबल के साथ वर्कआउट किया है। इस कठिन एक्सरसाइज में वे बॉल के ऊपर खुद को बैलेंस करते हुए दोनों हाथों से डंबल को ऊपर-नीचे कर रही हैं। एक्ट्रेस का यह वर्कआउट बैलेंस, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।
अलाया एफ एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ-साथ मॉडल भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस का असली नाम आलिया फर्नीचरवाला है। वह दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी की नातिन और अभिनेत्री पूजा बेदी की बेटी हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट से प्राप्त सामान्य जानकारी पर आधारित है। कृपया इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले किसी योग्य योगचार्य या योग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। इसे बिना उचित मार्गदर्शन के न करें।
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