Zero Sugar Trend: जीरो शुगर डाइट सेहत के लिए वरदान या आंतों के लिए नुकसान? जानें क्या कहती है नई स्टडी

Zero Sugar Problems In Gut : जीरो शुगर डाइट का ट्रेंड तेजी से चल रहा है। ड्रिंक्स से लेकर कई खाने की चीजें भी जीरो शुगर के साथ बिक रही हैं। इन्हें हेल्दी बताया जाता है। एंडोक्राइन सोसाइटी की सालाना बैठक (ENDO 2026) में एक स्टडी पेश की गई। इस शोध में बताया गया है कि बिना शुगर वाली चीजें पूरी तरह से हेल्दी नहीं हैं।