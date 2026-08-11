Monsoon में कुछ स्पेशल खाने का है मन? Chef Ranveer Brar और Nisha Madhulika की ये रेसिपीज करें ट्राई

कोफ्ते फ्राई करते समय तेल अच्छी तरह गर्म रखें और आंच मीडियम से मीडियम-हाई रखें, क्योंकि कम गर्म तेल में ज्यादा देर तक फ्राई करने से पनीर पिघलकर बाहर निकल सकता है। ग्रेवी के लिए तेल में तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और जीरा डालकर हल्का भूनें। फिर टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की प्यूरी डालकर तब तक पकाएं, जब तक तेल अलग न हो जाए। इसके बाद काजू और खरबूजे के बीज की पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें और जरूरत के हिसाब से पानी डालें। ग्रेवी को और रिच बनाना हो तो क्रीम, मलाई या मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में नमक, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर ग्रेवी को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं और तैयार ग्रेवी में कोफ्ते डालें। कोफ्तों को ग्रेवी में ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना वे टूट सकते हैं। इसे रोटी, लच्छा पराठे या नान के साथ सर्व करें।