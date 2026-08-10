Gardening: बागवानी करने से तनाव कम करने से लेकर मूड बेहतर करने तक, सेहत से जुड़े होते हैं कई फायदे

Gardening Ke Fayde: बारिश की शुरुआत होते ही प्लांट लवर्स पेड़-पौधे बालकनी, गार्डन या छत पर लगाने लगते हैं। पौधे लगाना, उन्हें पानी देना, मिट्टी खोदना और उनकी देखभाल करना सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि यह शरीर और दिमाग को एक्टिव रखने का एक आसान तरीका भी हो सकता है। नियमित रूप से बागवानी करने से तनाव कम करने, मूड बेहतर करने और शरीर को सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं बागवानी करने से सेहत से जुड़े कौन-कौन से फायदे होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।