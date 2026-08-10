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Gardening: बागवानी करने से तनाव कम करने से लेकर मूड बेहतर करने तक, सेहत से जुड़े होते हैं कई फायदे

Gardening Benefits: बागवानी ना सिर्फ देखने में अच्छी लगती है बल्कि इसे करने से सेहत को भी कई फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं बागवानी करने से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 10, 2026

Health Benefits Of Gardening, Gardening For Mental Health

Gardening के फायदे/ image credit freepik

Gardening Ke Fayde: बारिश की शुरुआत होते ही प्लांट लवर्स पेड़-पौधे बालकनी, गार्डन या छत पर लगाने लगते हैं। पौधे लगाना, उन्हें पानी देना, मिट्टी खोदना और उनकी देखभाल करना सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि यह शरीर और दिमाग को एक्टिव रखने का एक आसान तरीका भी हो सकता है। नियमित रूप से बागवानी करने से तनाव कम करने, मूड बेहतर करने और शरीर को सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं बागवानी करने से सेहत से जुड़े कौन-कौन से फायदे होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

तनाव कम करने में मदद

पौधों को पानी देना, मिट्टी में काम करना और खरपतवार हटाते समय बागवानी के दौरान व्यक्ति अपना ध्यान मौजूदा काम पर केंद्रित करता है, जिससे तनाव और बेचैनी को मैनेज करने में मदद मिल सकती है।

मूड बेहतर करने में मदद

पौधों को बढ़ते हुए देखना और अपने लगाए हुए फूल, फल या सब्जियां तैयार होते देखना संतुष्टि का एहसास होता है। इससे मूड बेहतर करने में मदद मिलती है।

एक्टिव रखने में मदद

बागवानी को एक तरह की शारीरिक गतिविधि माना जा सकता है। पौधे लगाने, मिट्टी खोदने, चीजें उठाने और सामान व्यवस्थित करने जैसे कामों के दौरान हाथ, पैर और शरीर की मुख्य मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। नियमित रूप से ऐसी गतिविधियां करने से शरीर की मजबूती और लचीलापन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

विटामिन D मिलने में मदद

शरीर विटामिन D बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करता है। ऐसे में बागवानी करते समय थोड़ी देर सुरक्षित तरीके से बाहर रहने से धूप मिल सकती है। विटामिन D शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने और हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करता है।

क्या छोटे घर में भी बागवानी की जा सकती है?

बागवानी के लिए बड़े गार्डन या बहुत ज्यादा खाली समय की जरूरत नहीं होती। छोटे गमलों, कंटेनर गार्डन या छोटी क्यारियों में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। अपनी जगह, समय और शारीरिक क्षमता के अनुसार किसी भी खाली जगह को बागवानी के लिए आसानी से बदला जा सकता है।

बागवानी को बनाएं हेल्दी आदत

बागवानी को सिर्फ पौधों की देखभाल ही नहीं, बल्कि एक ऐसी गतिविधि माना जा सकता है, जिसमें शरीर एक्टिव रहता है और मन को भी सुकून मिल सकता है। ऐसे में आप चाहें तो नियमित रूप से बागवानी को अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बना सकते हैं।

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Updated on:

10 Aug 2026 03:54 pm

Published on:

10 Aug 2026 03:48 pm

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