Bathroom Moss Remover Tips: बाथरूम की फर्श पर जम गई है काई? इन आसान तरीकों से करें सफाई

बाथरूम की गंदी टाइल को साफ करने के लिए नींबू के छिलकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए नींबू के छिलकों में थोड़ा पानी और नमक डालकर मिक्सी में पीस के मिश्रण तैयार कर लें। अब जितनी मात्रा में मिश्रण चाहिए, उसे एक कटोरी में निकालकर इसमें थोड़ा सा हार्पिक मिला दें। इसके बाद इस मिश्रण को बाथरूम की गंदी टाइल या जिस जगह की सफाई करनी है, वहां लगाकर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ग्लव्स पहनकर स्कॉच ब्रश या सफाई वाले ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी डालकर साफ कर दें।