कटिंग बोर्ड, माइक्रोवेव, दरवाजे और जंग के दाग तक, नींबू से ऐसे करें घर की चीजों की सफाई

Home Cleaning Tips: किचन या घर की सफाई के लिए हमेशा महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं होती। घर में मौजूद चीजों से भी कई छोटी मोटी सफाई की जा सकती है। अगर आप केमिकल वाले क्लीनर की जगह घरेलू चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नींबू और नमक की मदद से भी कुछ चीजों की सफाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके इस्तेमाल से किन चीजों की सफाई की जा सकती है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।