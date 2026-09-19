घर में छोटे बच्चे हैं तो कुत्ता या बिल्ली पालना चाहिए या नहीं? जानें जरूरी सावधानियां 

Animal Safety For Children: अगर आप पहले से ही पेट पैरेंट हैं और जल्द माता पिता बनने वाले हैं या अपने बच्चे के लिए घर में कुत्ता या बिल्ली जैसा पालतू जानवर लाने का सोच रहे हैं तो यह फैसला लेने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है। पालतू जानवर बच्चों के लिए अच्छे साथी बन सकते हैं, लेकिन घर में छोटे बच्चे और पेट होने पर दोनों की सुरक्षा और देखभाल का खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं बच्चों वाले घर में पालतू जानवर रखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।