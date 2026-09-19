19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

घर में छोटे बच्चे हैं तो कुत्ता या बिल्ली पालना चाहिए या नहीं? जानें जरूरी सावधानियां 

Pet Safety For Kids: छोटे बच्चे घर में होने पर कुत्ते या बिल्ली जैसे पालतू जानवर लाने चाहिए या नहीं और अगर लाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार जानते हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 19, 2026

Pet Dog For Kids, Dog Safety For Children

Animal Safety टिप्स (representative image) image credit Magnific

Animal Safety For Children: अगर आप पहले से ही पेट पैरेंट हैं और जल्द माता पिता बनने वाले हैं या अपने बच्चे के लिए घर में कुत्ता या बिल्ली जैसा पालतू जानवर लाने का सोच रहे हैं तो यह फैसला लेने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है। पालतू जानवर बच्चों के लिए अच्छे साथी बन सकते हैं, लेकिन घर में छोटे बच्चे और पेट होने पर दोनों की सुरक्षा और देखभाल का खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं बच्चों वाले घर में पालतू जानवर रखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बच्चे की उम्र और समझ का रखें ध्यान

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (American Academy of Pediatrics) के अनुसार, अगर आप कोई पालतू जानवर लाने का सोच रहे हैं तो बच्चे के लिए पालतू जानवर चुनते समय उसकी उम्र और समझ का ध्यान रखना चाहिए। करीब 5 या 6 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे कई बार जानवर को खिलौने की तरह समझ सकते हैं और अनजाने में उसे परेशान कर सकते हैं। इसलिए छोटे बच्चे और पालतू जानवर साथ हों तो बड़ों की निगरानी जरूरी है।

देखभाल के लिए समय है या नहीं

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (American Academy of Pediatrics) के अनुसार, पालतू जानवर को रोजाना खाना, साफ सफाई, ग्रूमिंग और एक्सरसाइज जैसी देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए कुत्ता लेने से पहले परिवार को यह देखना चाहिए कि उसके पास इन जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त समय है या नहीं। वहीं रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, पालतू जानवर चुनते समय उसके स्वभाव, आकार और एक्टिविटी लेवल के साथ परिवार की जीवनशैली को भी ध्यान में रखना चाहिए।

बच्चे को पालतू जानवर के साथ अकेला न छोड़ें

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार, छोटे बच्चों को पालतू जानवर के साथ खेलते समय हमेशा निगरानी में रखना चाहिए, चाहे वह परिवार का अपना कुत्ता ही क्यों न हो।

हाथ धोना है जरूरी

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, पेट में कभी कभी ऐसे कीटाणु हो सकते हैं जो इंसानों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए पेट को छूने, उसके खाने पीने के बर्तन, खिलौने या दूसरी चीजों को संभालने के बाद हाथ साबुन और पानी से धोने चाहिए। कुत्ते का मल साफ करने के बाद भी हाथ धोना जरूरी है।

टीकाकरण और जांच का रखें ध्यान

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, कुत्ते को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पशु चिकित्सक से जांच करवानी चाहिए। कुत्ते के टीकाकरण और पिस्सू, टिक और दूसरे परजीवियों से बचाव के बारे में भी पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।

बच्चे को अनजान पालतू जानवरों से दूर रहना सिखाएं

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, बच्चों को किसी अनजान पालतू जानवर के पास खुद से नहीं जाना चाहिए। वहीं अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (American Academy of Pediatrics) के अनुसार, बच्चों को अनजान कुत्ते या बिल्ली को छूने से बचना चाहिए। अगर कोई अनजान कुत्ता पास आए तो बच्चे को घबराकर भागने के बजाय शांत रहने और धीरे धीरे पीछे हटने के लिए सिखाना चाहिए।

एलर्जी का भी रखें ध्यान

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (American Academy of Pediatrics) के अनुसार, कुछ बच्चों में जानवरों से जुड़ी चीजों के कारण एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। अगर बच्चे को पहले से एलर्जी, एक्जिमा, हे फीवर या अस्थमा जैसी समस्या है या परिवार में एलर्जी की समस्या रही है तो पालतू जानवर लेने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ या पशु चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर है।

जरूरी बातें सिखाएं

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, कुत्ता डरा हुआ, परेशान, खाना खा रहा हो या अपने खिलौने और बच्चों की रक्षा कर रहा हो तो काट सकता है। इसलिए बच्चे को कुत्ते को छेड़ने, उसके खाना खाते या सोते समय परेशान करने और उसके साथ ज्यादा उग्र तरीके से खेलने से बचना सिखाना चाहिए।

बेन नेविस पर ‘टोक्यो’ की चढ़ाई बनी सबक, डॉग की रोमांचक लेकिन चिंताजनक स्टोरी, आपके Pets की सेहत का कैसे रखें ख्याल?

ये भी पढ़ें
dog mountain rescue viral story

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2026 02:46 pm

Published on:

19 Sept 2026 02:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / घर में छोटे बच्चे हैं तो कुत्ता या बिल्ली पालना चाहिए या नहीं? जानें जरूरी सावधानियां 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

आईलैश काटना क्यों माना जाता है गलत? Cleveland Clinic से जानें आंखों की सुरक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

Eyelash Cutting, Eyelash Trimming
लाइफस्टाइल

First-aid Knowledge: कान में कीड़ा चला जाए तो सबसे पहले क्या करें? Cleeveland clinic से जानिए कान में दर्द के संभावित कारण

Kan Me Keeda Kaise Nikale, कान में कीड़ा जाने पर क्या करें
लाइफस्टाइल

नींबू के पौधे से ज्यादा फल पाने के लिए सिर्फ खाद नहीं, पानी, धूप, मिट्टी और गमले से जुड़ी इन बातों का भी रखें ध्यान 

Lemon Plant Care, Lemon Plant Fruit Tips
लाइफस्टाइल

पानी की बोतल का बेस सीधा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल नीचे से अलग क्यों? जानें इसके खास बेस डिजाइन का कारण

Pet Bottle Design, Cold Drink Bottle Design
लाइफस्टाइल

पेट्स के बाल, पंजों के निशान और स्क्रैच से खराब हो रहा घर का फर्नीचर? जानें कैसे करें बचाव

Pet Friendly Furniture, Pet Friendly Home
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.