First-aid Knowledge: कान में कीड़ा चला जाए तो सबसे पहले क्या करें? Cleeveland clinic से जानिए कान में दर्द के संभावित कारण

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, अगर कान में कोई बाहरी चीज चली गई है तो उसे पानी से निकालने की कोशिश तभी करनी चाहिए, जब कान के पर्दे में छेद न हो और कान में ट्यूब न लगी हो। इसके लिए सिरिंज और गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, खाने या पौधे से जुड़ी चीज कान में फंसी हो तो उसे निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कान में कीड़ा चला गया है तो सिर को इस तरह झुकाएं कि जिस कान में कीड़ा गया है, वह ऊपर की तरफ रहे। इसके बाद कान में हल्का गुनगुना, लेकिन गर्म नहीं, तेल डाला जा सकता है। इसके लिए मिनरल ऑयल, ऑलिव ऑयल या बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कीड़ा तैरकर बाहर आ सकता है। हालांकि, अगर कान के पर्दे में छेद होने का शक है या कान में ट्यूब लगी है तो तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।