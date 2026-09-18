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शुतुरमुर्ग से एमू तक, जानें दुनिया के 5 सबसे भारी पक्षियों की खासियत

Heaviest Birds: बड़े पक्षियों का नाम लेते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले शुतुरमुर्ग का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग के अलावा भी दुनिया में कई ऐसे विशाल पक्षी हैं, जो अपने बड़े आकार और भारी वजन की वजह से खास माने जाते हैं। आइए जानते हैं शुतुरमुर्ग के अलावा ऐसे ही 4 बड़े पक्षियों के बारे में।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 18, 2026

Heaviest Birds, Heavy Birds In The World

Heavy Birds In The World (representative image) image credit Gemini

Heavy Birds In The World: पक्षियों का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आसमान में उड़ते छोटे और रंग बिरंगे पक्षियों की तस्वीर बनने लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पक्षियों की दुनिया में कई ऐसे पक्षी भी हैं, जो अपने बड़े आकार और भारी वजन की वजह से जाने जाते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये भी पक्षी हैं। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही भारी भरकम पक्षियों के बारे में।

1. शुतुरमुर्ग (Ostrich)

शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबा जीवित पक्षी है। स्मिथसोनियन नेशनल जू (Smithsonian National Zoo) के अनुसार, एक वयस्क शुतुरमुर्ग का वजन करीब 90 से 136 किलो तक हो सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 9 फीट तक हो सकती है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन यह बहुत तेज दौड़ सकता है। इसकी लंबी और मजबूत टांगें इसे तेज दौड़ने में मदद करती हैं। शुतुरमुर्ग आमतौर पर करीब 48 से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। थोड़ी दूरी के लिए इसकी रफ्तार करीब 69 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका के खुले घास वाले इलाकों, सवाना और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्यादातर पौधे खाता है, लेकिन कभी कभी छोटे जीवों को भी खा सकता है।

2. दक्षिणी कैसोवरी (Southern cassowary)

दक्षिणी कैसोवरी भी दुनिया के सबसे भारी पक्षियों में शामिल है। स्मिथसोनियन नेशनल जू (Smithsonian National Zoo) के अनुसार, मादा दक्षिणी कैसोवरी का वजन करीब 80 किलो तक हो सकता है, जबकि नर का वजन आमतौर पर करीब 55 किलो होता है। यह पक्षी उड़ नहीं सकता। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्वींसलैंड और न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाता है। इसके शरीर पर काले पंख होते हैं, जबकि इसकी गर्दन नीली और लाल रंग की दिखाई देती है। इसके सिर पर हेलमेट जैसी एक खास संरचना होती है, जिसे कैस्क (casque) कहा जाता है। दक्षिणी कैसोवरी ज्यादातर फल खाता है। इसके साथ ही यह जंगल में बीज फैलाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके जरिए कई पौधों के बीज अलग अलग जगहों तक पहुंचते हैं।

3. एमू (Emu)

एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बड़ा पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता और दुनिया के बड़े जीवित पक्षियों में शामिल है। ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम (Australian Museum) के अनुसार, एमू ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्थानीय पक्षी प्रजाति है और इसकी ऊंचाई करीब 1.6 से 1.9 मीटर तक हो सकती है।

एमू का वजन करीब 60 किलो तक हो सकता है। इसके लंबे और मजबूत पैर इसे तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं। यह भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी भी तय कर सकता है।

4. एम्परर पेंगुइन (Emperor penguin)

एम्परर पेंगुइन दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है। यह केवल अंटार्कटिका में पाया जाता है। पशु विविधता वेब (Animal Diversity Web) के अनुसार, एक वयस्क एम्परर पेंगुइन का वजन करीब 25 से 45 किलो तक हो सकता है। इसकी लंबाई करीब 101 से 132 सेंटीमीटर तक होती है। नर एम्परर पेंगुइन आमतौर पर मादा से थोड़ा भारी होता है। एम्परर पेंगुइन का शरीर काले और सफेद रंग का होता है। इसके सिर और गर्दन के पास पीले और नारंगी रंग के निशान दिखाई देते हैं। अंटार्कटिका की बेहद ठंडी जगहों पर रहने के लिए इसका शरीर खास तरह से बना होता है। ये पेंगुइन समुद्र के पास जमी बर्फ पर बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं।

यह पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन पानी में बहुत अच्छी तरह तैरता है। इसका भोजन मुख्य रूप से मछली, क्रिल और दूसरे समुद्री जीव होते हैं। एम्परर पेंगुइन करीब 500 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और 15 मिनट से ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकता है। इसके अलावा मादा एक अंडा देती है और उसके बाद भोजन की तलाश में समुद्र की ओर चली जाती है। इस दौरान नर करीब 65 दिनों तक अंडे को अपने पैरों के ऊपर रखकर शरीर की त्वचा की एक खास तह से ढककर उसकी सुरक्षा करता है।

5. ग्रेटर रिया (Greater Rhea)

ग्रेटर रिया दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला बड़ा पक्षी है। यह भी उड़ नहीं सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का पशु विविधता वेब (Animal Diversity Web) के अनुसार, वयस्क नर ग्रेटर रिया की ऊंचाई करीब 1.34 से 1.70 मीटर तक हो सकती है और उसका वजन करीब 26 से 36 किलो तक होता है। ग्रेटर रिया दक्षिण अमेरिका के खुले घास वाले इलाकों में पाया जाता है। यह कुछ जंगलों और दलदली इलाकों में भी रह सकता है। उड़ नहीं पाने के बावजूद ग्रेटर रिया तेज दौड़ सकता है। दौड़ते समय यह अपने पंखों का इस्तेमाल दिशा बदलने और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए करता है।

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Updated on:

18 Sept 2026 12:31 pm

Published on:

18 Sept 2026 12:26 pm

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