शुतुरमुर्ग से एमू तक, जानें दुनिया के 5 सबसे भारी पक्षियों की खासियत

शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबा जीवित पक्षी है। स्मिथसोनियन नेशनल जू (Smithsonian National Zoo) के अनुसार, एक वयस्क शुतुरमुर्ग का वजन करीब 90 से 136 किलो तक हो सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 9 फीट तक हो सकती है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन यह बहुत तेज दौड़ सकता है। इसकी लंबी और मजबूत टांगें इसे तेज दौड़ने में मदद करती हैं। शुतुरमुर्ग आमतौर पर करीब 48 से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। थोड़ी दूरी के लिए इसकी रफ्तार करीब 69 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका के खुले घास वाले इलाकों, सवाना और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्यादातर पौधे खाता है, लेकिन कभी कभी छोटे जीवों को भी खा सकता है।