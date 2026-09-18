लॉन्ग वीकेंड में कश्मीर ट्रिप का प्लान, डल झील की शिकारा राइड से लेकर गुलमर्ग तक इन जगहों को करें एक्सप्लोर

Kashmir Long Weekend Trip: ट्रेवल लवर वैसे तो सभी मौसम में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं या न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी में घूमना पसंद करते हैं, तो आने वाले दिनों में पड़ने वाले लॉन्ग वीकेंड में आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस बार 2 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रहा है। ऐसे में शनिवार और रविवार की छुट्टी के साथ तीन दिन का वीकेंड मिल जाएगा। वहीं, मंगलवार को दशहरा होने की वजह से अगर आप सोमवार की एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो वीकेंड और दशहरे की छुट्टी को मिलाकर चार दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं। ऐसे में आप इन छुट्टियों में कश्मीर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आइए जानते हैं, इस दौरान यहां क्या क्या घूम सकते हैं।