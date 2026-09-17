प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के बाद क्यों लगने लगती है ज्यादा प्यास? Cleveland Clinic से जानें कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, शरीर जब प्रोटीन को तोड़ता है तो इससे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ सकता है। इस वजह से शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है और पर्याप्त पानी नहीं पीता, तो शरीर में पानी की कमी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में प्यास ज्यादा लग सकती है।