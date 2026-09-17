चाकू पर सब्जी चिपकने से हैं परेशान? कटिंग आसान बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

Knife Cutting Tips: सब्जी काटते समय अगर उसके टुकड़े बार बार चाकू से चिपक जाते हैं तो इससे कटिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। खासकर ज्यादा पानी वाली सब्जियों, कटहल से निकलने वाले दूध जैसे पदार्थ लेटेक्स (Latex) या भिंडी से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ म्यूसिलेज (Mucilage) वाली सब्जियों को काटते समय यह परेशानी ज्यादा होती है। कई बार सब्जी का टुकड़ा चाकू के साथ ही ऊपर उठ जाता है और उसे अलग करने में भी परेशानी होती है। ऐसे में कटिंग का तरीका थोड़ा बदलकर और कुछ छोटी बातों का ध्यान रखकर इस परेशानी को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।