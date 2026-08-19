जब घर में न हो कोई सब्जी, तो शेफ कुणाल की रेसिपी फॉलो कर बनाएं टेस्टी और क्रीमी Pyaz ki Sabzi

प्याज की सब्जी Recipe (file photo) image credit instagram/ chefkunal
Pyaz ki Sabzi: जब घर में कोई सब्जी न हो या कुछ अलग खाने का मन करे, तो ऐसे में प्याज की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। वैसे तो प्याज दूसरी सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ प्याज से बनी सब्जी भी खाने में स्वादिष्ट होती है। आइए जानते हैं शेफ कुणाल से प्याज की सब्जी को बनाने का आसान तरीका, जो सिंपल खाने का स्वाद बढ़ा देगा।
प्याज की सब्जी बनकर तैयार है, इसे गरमा-गरम रोटियों और दाल के साथ सर्व करें।
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