Raksha Bandhan 2026 के लिए घर पर बनाएं कलावा और धागे से राखी, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

सबसे पहले कलावे को देखें कि वह कितना मोटा है। अगर कलावा पतला है, तो उसकी एक डोरी को तीन बार लेकर एक साथ कर लें, ताकि राखी थोड़ी मोटी और अच्छी लगे। अगर कलावा पहले से मोटा है, तो उसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह तीन डोरियां तैयार कर लें और ऊपर के सिरे को एक गांठ लगाकर टेप से किसी जगह पर चिपका दें, ताकि चोटी बनाते समय धागे इधर-उधर न हों। अब तीनों डोरियों की साधारण चोटी बनाते जाएं। चोटी को बहुत ज्यादा कसकर न गूंथें, बस सामान्य तरीके से गूंथना है। चोटी पूरी हो जाने के बाद नीचे की तरफ भी गांठ लगा दें। अब इस पूरी चोटी को धीरे-धीरे गोल घुमाते हुए राखी का आकार दें। जहां-जहां चोटी मुड़ रही है, वहां सुई और धागे की मदद से उसे जोड़ते जाएं, ताकि गोल आकार बना रहे और राखी खुले नहीं।