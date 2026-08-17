वजन घटाने के लिए काम आएगा माधुरी दीक्षित का ये तरीका, ओवरईटिंग से बचने में मिलेगी मदद

Weight Loss Tips: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते वजन बढ़ने से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। वजन कम करने के लिए लोग डाइटिंग, जिम या योग जैसी चीजें भी करते हैं। लेकिन वजन कम करना सिर्फ जिम जाने या डाइट कम करने तक सीमित नहीं है। इसकी एक बड़ी परेशानी जरूरत से ज्यादा खाना, जल्दी-जल्दी खाना और पेट भरने के संकेतों को नजरअंदाज करना भी हो सकती है। ऐसे में खाने की मात्रा और खाने के तरीके पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इस समस्या से बचने के लिए एक टिप्स बताती हैं, जिसे फॉलो करने से ज्यादा खाना खाने से बचने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं।