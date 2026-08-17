17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

वजन घटाने के लिए काम आएगा माधुरी दीक्षित का ये तरीका, ओवरईटिंग से बचने में मिलेगी मदद

Sukhasana Mein Baithkar Khana Ke Fayde: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित द्वारा ओवरईटिंग से बचने के लिए बताए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 17, 2026

Madhuri Dixit, Sukhasana Mein Baithkar Khana Ke Fayde

Madhuri Dixit से जानें बैठकर खाने के फायदे/image credit instagram /madhuridixitnene

Weight Loss Tips: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते वजन बढ़ने से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। वजन कम करने के लिए लोग डाइटिंग, जिम या योग जैसी चीजें भी करते हैं। लेकिन वजन कम करना सिर्फ जिम जाने या डाइट कम करने तक सीमित नहीं है। इसकी एक बड़ी परेशानी जरूरत से ज्यादा खाना, जल्दी-जल्दी खाना और पेट भरने के संकेतों को नजरअंदाज करना भी हो सकती है। ऐसे में खाने की मात्रा और खाने के तरीके पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इस समस्या से बचने के लिए एक टिप्स बताती हैं, जिसे फॉलो करने से ज्यादा खाना खाने से बचने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं।

माधुरी दीक्षित ने बताया जमीन पर बैठकर खाने के फायदे

फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो के दौरान बातचीत करते हुए एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित बताती हैं कि जमीन पर पालथी मारकर बैठकर खाना खाने से शरीर को निवाला लेने के लिए थोड़ा आगे की ओर झुकना और फिर वापस सीधा होना पड़ता है। उनका मानना है कि इस तरह खाने से ज्यादा खाना खाने से बचने में मदद मिल सकती है।

पालथी मारकर कैसे खाएं

जमीन पर चटाई या आसन बिछाकर बैठें। अपने दोनों पैरों को मोड़कर क्रॉस करें और सुखासन (पालथी मारकर) में बैठें। अपनी पीठ को सीधा रखें। भोजन की थाली सामने रखें और शांत मन से खाना खाएं।

वजन घटाने के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

वजन घटाने के लिए केवल कम खाना ही नहीं, बल्कि क्या और कितना खा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, मुख्य भोजन में प्लेट का लगभग आधा हिस्सा सब्जियों से भरना, हर भोजन में प्रोटीन शामिल करना, साबुत अनाज को प्राथमिकता देना और तेल-घी जैसी अधिक कैलोरी वाली चीजों का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना मददगार हो सकता है। मीठे पेय, बिस्किट, केक और अन्य मीठे स्नैक्स कम लेने चाहिए तथा पर्याप्त पानी पीना चाहिए। इसके अलावा छोटे प्लेट-बाउल में खाना निकालें और खाना खाते समय टीवी या मोबाइल जैसी चीजों से ध्यान भटकने से बचें, क्योंकि इससे जरूरत से ज्यादा खाने से बचने में मदद मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2026 12:32 pm

Published on:

17 Aug 2026 12:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / वजन घटाने के लिए काम आएगा माधुरी दीक्षित का ये तरीका, ओवरईटिंग से बचने में मिलेगी मदद

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

मंडूक तंत्र पर बना है मेंढक मंदिर, भगवान शिव के साथ होती है मेंढक की पूजा 

Mendhak Mandir
लाइफस्टाइल

Sunday Evening में जयपुर में कहां जाएं? दोस्तों या परिवार के साथ इन 3 जगहों को कर सकते हैं एक्सप्लोर

Nahargarh Fort Jaipur, Jal Mahal Jaipur
लाइफस्टाइल

Sawan Somvar के दिन ऑफिस जाने के लिए ऐसे हों एथनिक लुक में तैयार, यहां से लें आइडिया

Sawan Somvar Vrat Outfit, सावन सोमवार ऑफिस लुक
लाइफस्टाइल

Sawan सोमवार व्रत में झटपट बनाएं मसाला मखाना, कुट्टू चीला, मूंगफली-आलू चाट और सामक खिचड़ी

Sawan Vrat Recipes, Sawan Somwar Vrat Recipe 2026
लाइफस्टाइल

Mallika Sherawat से लेकर रेखा, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन तक, इन सेलेब्स ने बदला नाम, जानें नाम बदलने की प्रक्रिया 

Mallika Sherawat
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.