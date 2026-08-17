मंडूक तंत्र पर बना है मेंढक मंदिर, भगवान शिव के साथ होती है मेंढक की पूजा 

MendhakTemple Lakhimpur Kheri: सावन के पावन महीने में वैसे तो पूरे महीने ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन खासकर सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं। भक्त जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने के साथ ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए दूर-दूर से शिव मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या यहां घूमने जा रहे हैं, तो लखीमपुर खीरी जिले के ओयल में स्थित प्रसिद्ध मेंढक मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में।